Подмосковье 27 апреля 2023, 22:26 Учения по пожарной безопасности в лесах прошли в Клину Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Учения по пожарной безопасности в лесах состоялись вблизи деревни Минино городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области. В мероприятиях приняли участие органы управления Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС), а также авиация МЧС России, Московский авиационный центр, представители управлений МЧС, МВД России и Росгвардии, специалисты подмосковных лесничеств, Всероссийский студенческий корпус и другие.

Специалисты отработали сценарии по тушению крупных природных ландшафтных возгораний и изучили способы защиты населенных пунктов, экономических и инфраструктурных объектов от последствий пожаров.

Реклама

«Более 200 человек и свыше 30 единиц техники отработали практические навыки и оперативное взаимодействие всех ведомств и подразделений для эффективных действий в чрезвычайных ситуациях. Также в Минино прошла выставка современных образцов пожарной и специальной техники», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Также зампред добавил, что в ходе учений проводился отжиг травы и древесины. С момента возгорания три видеокамеры подмосковной системы мониторинга лесных пожаров зафиксировали пламя, одна из которых находилась в 30 километрах от места действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».