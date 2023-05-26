Подмосковье 26 мая 2023, 11:42 Мемориалы погибшим бойцам СВО откроют в Наро-Фоминске

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Два мемориала погибшим бойцам СВО откроют в Наро-Фоминске. Они появятся в сквере Памяти и в районе старого кладбища.

Имена 87 воинов, погибших во время специальной военной операции, будут увековечены в Наро-Фоминске. Эту инициативу поддержали муниципальные депутаты.

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«Было принято решение единогласно, о создании памятного знака на территории мемориала „Черный тюльпан“ (в сквере Памяти — прим. ред.) в Наро-Фоминске. <…> И также 2-й воинский мемориал будет установлен в районе так называемого старого кладбища, там будут фамилии тех ребят, кто захоронен там», — рассказал заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки» появится новое оснащение и бассейн.

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