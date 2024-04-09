09 апреля 2024, 19:24
Мемориалы и памятники в химкинском микрорайоне Сходня привели в порядок
Памятники «Отстоявшим Отчизну» и «Скорбящая мать» привели в порядок в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Масштабная уборка прошла в рамках месяца чистоты и порядка.
Свыше 80 мемориалов установлено на всей территории Химок. Памятники промывают от пыли, зачищают старую краску и наносят новую. Вблизи каждого мемориала также благоустраивают территорию, а именно убирают мусор, облагораживают газон, расчищают плитку и пешеходные дорожки.
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«На период месяца чистоты и порядка в Сходне запланированы и уже проводятся масштабные работы по уборке. Традиционно, внимание — общественным пространствам, дворовым территория и, конечно, дорогам. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу контролируем ход работ, также выходим на обходы территорий вместе с жителями», — рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.
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