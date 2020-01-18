Мемориальную табличку в память о Никите Белянкине открыли в Красногорске

Мемориальную доску установили на доме, в котором жил Белянкин. На торжественной церемонии присутствовал отец бывшего спецназовца. Он выступил с речью, во время которой заявил, что подвиг сына никогда не забудут.

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Никита Белянкин погиб второго июня 2019 года в подмосковном Путилкове. Он был со своей девушкой, когда увидел, как двух мужчин избивает целая толпа. Экс-спецназовец бросился на выручку — он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Нападавшие не прекратили избивать своих жертв, и тогда Никита несколько раз выстрелил им по ногам. Оказалось, некоторые нападавшие были вооружены. Один из них ударил бывшего спецназовца ножом точно в сердце. Никита скончался на месте до приезда врачей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Они задержали и поместили под стражу девятерых участников той драки. По словам друга погибшего спецназовца, никто из них не признал свою вину.