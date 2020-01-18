    18 января 2020, 15:39

    Мемориальную табличку в память о Никите Белянкине открыли в Красногорске

    Нина Петлинова

    Мемориальную доску памяти Никиты Белянкина открыли в Красногорске в субботу, 18 января. Его убили летом 2019 года — ценой своей жизни бывший спецназовец защитил двоих мужчин, которых избивала целая толпа.

    Мемориальную доску установили на доме, в котором жил Белянкин. На торжественной церемонии присутствовал отец бывшего спецназовца. Он выступил с речью, во время которой заявил, что подвиг сына никогда не забудут.

    Мемориальную табличку в память о Никите Белянкине открыли в Красногорске | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Никита Белянкин погиб второго июня 2019 года в подмосковном Путилкове. Он был со своей девушкой, когда увидел, как двух мужчин избивает целая толпа. Экс-спецназовец бросился на выручку — он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Нападавшие не прекратили избивать своих жертв, и тогда Никита несколько раз выстрелил им по ногам. Оказалось, некоторые нападавшие были вооружены. Один из них ударил бывшего спецназовца ножом точно в сердце. Никита скончался на месте до приезда врачей.

    Правоохранители возбудили уголовное дело. Они задержали и поместили под стражу девятерых участников той драки. По словам друга погибшего спецназовца, никто из них не признал свою вину.