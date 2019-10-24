Друг Никиты Белянкина рассказал о давлении на свидетелей защиты

Следственные действия по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина почти завершены. Материалы скоро передадут в суд, рассказал «360» друг погибшего.

Никто из подозреваемых, по словам знакомого экс-бойца ГРУ, не сознался в содеянном. Более того, на подругу Никиты, которая проходит по делу ключевым свидетелем, пытаются давить.

Друг Белянкина пояснил, что во время личных ставок фигуранты пытаются «обелить свои действия и обвинить в оговоре сторону потерпевших».

«На последних следственных действиях пытались удалить представителя госзащиты под предлогом [, что] „они плохо относятся к армянам“. Насколько мне известно, никто не признался в содеянном и не раскаялся», — уточнил приятель убитого молодого человека.

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Никиту Белянкина убили 1 июня 2019 года в подмосковном Красногорске. Он вступился за местного жителя, которого избивала группа людей.

По делу задержали и арестовали девять человек. Под стражу их поместили до 2 ноября. Все подозреваемые не признают своей вины в случившемся. Одного из них освободили.