Подмосковье 14 июня 2023, 13:57 Мемориальную доску в память об участнике СВО Андрее Ищенко открыли в Балашихе

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Мемориальную доску в память об участнике СВО Андрее Ищенко открыли в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Ее установили на доме № 5 на Маяковской улице, где боец жил вместе с семьей.

Участие в церемонии приняли родственники Андрея Ищенко, заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, муниципальный депутат Галина Ченцова, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, военнослужащие и кадеты. Они почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы.

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«Тысячи бойцов защищают нашу свободу и мирную жизнь на Донбассе. К сожалению, некоторые делают это ценой своей жизни», — сказал Михаил Объедков.

Андрей Ищенко родился в 1976 году в Кривом Роге, а в 2020 году он переехал из Москвы в Балашиху. Он отправлялся в зону СВО добровольцев в составе Губернаторского батальона в августе 2022 года.

Андрей Вячеславович погиб при выполнении воинского долга в селе Шипиловка 1 января 2023 года и был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и двое детей — 16-летний сын Егор и 10-летняя дочь Алиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев простился с героически погибшим на СВО полковником Кузнецовым.

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