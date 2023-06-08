Важное 08 июня 2023, 15:54 «Человек большой души». Губернатор Воробьев простился с героически погибшим на СВО полковником Кузнецовым Губернатор Подмосковья простился с героически погибшим на СВО полковником Кузнецовым

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В Истре простились с героически погибшим на СВО полковником Владимиром Кузнецовым. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обратившись к семье бойца, подчеркнул, что он был настоящим командиром, мужем и отцом.

«Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу — человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом. Есть такое понятие „настоящий командир“ — ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком», — сказал Андрей Воробьев.

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Гвардии полковник Вооруженных сил России, командир полка Владимир Кузнецов героически погиб 5 июня. Он был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой.

«Благодаря его позиции и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять всю помощь, которая была необходима ребятам. Это был человек большой души. Я хочу принести соболезнования от себя, от всех коллег, которые знали нашего героя», — добавил Андрей Воробьев.

Церемония отпевания состоялась утром в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря.

Гражданская панихида и похороны прошли на новом кладбище Истры на Аллее Героев.

«Это был блестящий офицер и истинный патриот Отечества, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По ее словам, Кузнецов отличался высочайшей профессиональной подготовкой и умелой организацией работы.

За время службы в Вооруженных силах России Кузнецов прошел путь от курсанта до командира полка. Был награжден орденом «За военные заслуги», медалью Суворова, медалью Жукова и другими знаками отличия Росиии.

Кузнецов окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокосовского, а позже — Общевойсковую академию.