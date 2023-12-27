Подмосковье 27 декабря 2023, 12:19 Мемориальную доску в честь спасателя Магомеда Нальгиева открыли в Ногинске Телеканал «360»

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Открытие мемориальной доски в честь спасателя Магомеда Нальгиева прошло в Ногинске. Ее установили на доме, где он долгое время жил вместе с супругой.

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Когда 20 сентября пришло сообщение о взрыве бытового газа в Балашихе, спасатель Магомед Нальгиев сразу же поехал туда. Вместе с товарищем Олегом Калмыковым он пытался спасти из-под завала мать с ребенком. Но произошло повторное обрушение, которое оборвало сразу четыре жизни.

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«Магомед Нальгиев как настоящий спасатель не мог не рисковать жизнью. Он сделал все что мог. Погиб спасая людей. Это подвиг. Это мужественный поступок настоящего человека. Человека с большой буквы», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Родственники, коллеги и представитель администрации возложили цветы к мемориальной доске. А коллеги поделились воспоминаниями о Магомеде.

«Его жизнь была яркой, полной подвигов и героических поступков. И не только на чрезвычайных ситуациях, но и в повседневной жизни. Каждый день он оставлял о себе добрую память», — рассказал начальник Ногинского спасательного центра МЧС России, генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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