Подмосковье 05 декабря 2023, 13:12 Мемориальную доску в честь погибшего на СВО Дмитрия Чупова установили в Талдоме Комитет лесного хозяйства МО

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В Талдомском филиале «Мособллес» открыли мемориальную доску в честь Дмитрия Чупова, погибшего в ходе специальной военной операции. Мужчина когда-то работал в Комсомольском лесничестве.

Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО

В мероприятии приняли участие родственники Дмитрия Чупова, глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, генеральный директор «Мособллес» Сергей Дугинов, директор Талдомского филиала «Мособллес» Александр Поляков, юнармейцы и работники культуры.

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«У Дмитрия Борисовича был позывной Батя-лесник, и это неслучайно. Был период, когда он работал в Комсомольском лесничестве Талдомского леспромхоза. Памятная табличка установлена, чтобы люди не забывали о самоотверженности воина, удостоенного посмертно Орденом Мужества», — отметил Александр Поляков.

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