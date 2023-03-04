Подмосковье 04 марта 2023, 14:04 Мемориальную доску в честь Героя СВО открыли в Рошале

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В Рошале открыли памятную доску Евгению Смирнову, погибшему при исполнении воинского долга и посмертно награжденному орденом Мужества. Она открылась на территории завода по производству поролона «Аметист», где трудился Евгений.

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«Евгений был не только нашим коллегой по работе, но и членом нашей большой семьи. Его смерть стала для нас большой потерей. Это был достойный человек, герой нашего города. И настоящий герой нашего времени. У Евгения осталась жена и двое детей, наше предприятие будет им помогать. Хочу выразить слова соболезнования родным и близким Евгения», — сказал генеральный директор завода «Аметист» Александр Бушуев.

Евгений Смирнов родился 8 марта 1988 года в Рошале, окончил профессиональное училище № 9 в 2006 году и был призван на срочную службу в МЧС. В 2008 году Смирнов был принят на работу комплектовщиком и резчиком на завод «Аметист». 24 сентября Евгения мобилизовали для участия в СВО, он погиб 14 ноября при исполнении воинского долга. В феврале был посмертно награжден орденом Мужества.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в увековечивании подвига Евгения на мемориальной доске. Мы будем помнить нашего героя, ведь человек живет, пока о нем помнят», — сказал депутат городского округа Шатура Дмитрий Янин.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев наградил бойцов СВО из Подмосковья.

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