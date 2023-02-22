Важное 22 февраля 2023, 17:10 «Как никогда нужны братство и единение». Андрей Воробьев наградил бойцов СВО из Подмосковья Губернатор Воробьев наградил бойцов СВО из дивизии в Наро-Фоминске

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Военнослужащие из Кантемировской дивизии получили награды от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он вручил ордена Мужества, медали Жукова и «За отвагу», а также передал дополнительное снаряжение бойцам. Легендарная дивизия располагается в Наро-Фоминске, и в прошлом году ей исполнилось 80 лет.

Воробьев наградил военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества. Он поблагодарил мужчин за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач.

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«От имени верховного главнокомандующего хочу поздравить вас, поблагодарить за службу в это очень непростое и ответственное время. Многие из бойцов Кантемировской дивизии и из наших воинских частей Подмосковья находятся на передовой», — сказал губернатор Подмосковья.

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В СВО участвуют 7,2 тысячи бойцов Кантемировской дивизии. К наградам представили уже 702 человека.

Андрей Воробьев выразил благодарность мужчинам за их подвиги и в преддверии Дня защитника Отечества подчеркнул, насколько важна сплоченность.

Желаю мужества и здоровья. Сегодня как никогда нужны братство, единение, взаимовыручка и помощь. Андрей Воробьев

Дивизия получает поддержку от Московской области. С начала СВО ей на постоянной основе передают гуманитарную помощь, выделили 168 миллионов рублей на обмундирование. Бойцы получили сотни современных тепловизоров, квадрокоптеров, раций, комплектов экипировки, дизельных генераторов, печек, инструментов, лекарств, а сегодня Андрей Воробьев передал им дополнительную экипировку.

«Мы ставим себе задачу максимально внимательно относиться к тому, что необходимо в зоне СВО и семьям военнослужащих», — подытожил Андрей Воробьев.

О Кантемировской дивизии

Дивизию сформировали в июне 1942 года. Сегодня в нее входят мотострелковый полк, два танковых, самоходно-артиллерийский, зенитно-ракетный, разведывательный батальон, инженерно-саперный и медицинский батальоны, роты БПЛА, РЭБ, РХБЗ и не только.

В1942 году в боях за освобождение Кантемировки Воронежской области дивизия получила почетное название «Кантемировская».

В 1945 году приняла участие в Венской наступательной операции, участвовала в освобождении Австрии, Венгрии, Чехословакии.