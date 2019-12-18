МегаФон установил передвижную базовую станцию на празднике в честь главной елки страны

Мобильную базовую станцию установили на празднике в честь главной новогодней елки, которую нарядят в Кремле. Развернул комплекс МегаФон. Так, на месте спила дерева была организована круглосуточная связь.

С помощью передвижной базовой станции организаторы и свидетели торжественного спила смогли оставаться на связи.

«Кремлевская елка — это не просто символ Нового года на Красной Площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», — отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Для установки на Соборной площади Кремля выбрали елку высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала внимание на форму кроны и сохранность ветвей дерева, которое доставили в Кремль через ворота Спасской башни. Кстати, это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной елки страны. После окончания новогодних каникул из дерева изготовят памятные сувениры.

Передвижной комплекс МегаФона обеспечивает стабильное радиопокрытие. Принцип заключается в том, что станция не зависит от стационарных объектов связи. Это позволяет разворачивать ее практически на любой территории. Благодаря комплексу сигнал работает в тех местах, где нет жилой инфраструктуры. Также станция увеличивает емкость связи. Например, во время футбольных матчей и концертов.