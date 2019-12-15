Главную ель страны из Подмосковья в Кремль доставит Дед Мороз

Главную ель страны сегодня торжественно доставят в Кремль. Дерево заранее упаковали и погрузили в специальный автопоезд, который привезет новогоднюю красавицу на Соборную площадь. За рулем — главный новогодний волшебник — Дед Мороз.

Его водительский стаж — около 38 лет, и нет никаких сомнений, что дерево доедет в Москву в целости и сохранности. Ель торжественно ввезут в Кремль через Спасские ворота.

«Все рассчитали, чтобы нормально заехать в ворота — и по ширине, и по длине, и по высоте. Рассчитываем к ночи приехать в Кремль, но зависит от дороги, конечно», — сказал Дед Мороз.

Источник фото: телеканал «360»

Автопоезд поедет к Кремлю в сопровождении машин ДПС. Это около шести автомобилей. Ель весит примерно пять тонн. Ее выбирали спецкомиссией все лето.

«К нему [дереву] очень жесткие были требования: ровный ствол, отсутствие трещин, чтобы вершина не была однобокой, хвоя полностью зеленая. И самое главное — пирамидальная форма самой ели», — рассказал директор Бородинского филиала ГКУ «Мособллес» Махач Ширинов.

Источник фото: телеканал «360»

Можайскую новогоднюю ель выбрали из 12 претенденток со всего Подмосковья.

«Для нас это очень важное событие. У нас есть хэштег #можайскийокругсамыйлучший. Губернатор ставит задачу — быть лучшими во всем. А вот сегодня у нас елка самая лучшая, и надеемся, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на эту прекрасную елку. Ну и готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года. Мы действительно стремимся быть лучшими и будем. И надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», — отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Также глава муниципалитета поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал мира и тепла в семьях.

Новогоднюю ель для Соборной площади московского Кремля срубили в пятницу. Ее возраст — 90 лет. Установят дерево на Соборной площади 23 декабря. Украсят ель матрешками, шариками, лампочками и поделками. 25 декабря пройдет общероссийская новогодняя елка, на которую приглашены почти шесть тысяч человек со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад и воспитанники детдомов.

На Соборной площади елка простоит до середины января. После из ее древесины сделают сувениры.