Подмосковье 27 марта 2024, 14:05 Медсестра из Щелкова Эмилия Федорова купила квартиру за счет социальной ипотеки Пресс-служба администрации г.о. Щелково

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Медсестра из Щелкова Эмилия Федорова купила квартиру в новом доме благодаря «Социальной ипотеке». Программу проводят в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С ее помощью собственным жильем могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК.

«Я работаю в послеродовом отделении, где помогаю младенцам и мамам освоиться после родов. Я обучаю их и помогаю им: мамам — научиться кормить, малышам — адаптироваться в первые минуты жизни», — отметила Федорова.

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Эмилия воспитывает трех сыновей. Мальчики увлекаются футболом. Приняв участие в региональной жилищной программе, Эмилия с мужем выбрали квартиру в новостройке — рядом есть школа, парк и место для занятий спортом.

По словам главы Щелкова Андрея Булгакова, программа позволяет привлечь в регион квалифицированных специалистов, которые могут не только получить жилье, но и различные доплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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