Подмосковье 23 апреля 2024, 19:09 Медработников Подмосковья пригласили на спартакиаду Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Читать 360tv в

Проведение ХХХ спартакиады Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» продолжается в Подмосковье. В мероприятии уже приняли участие более 600 человек со всего региона, включая представителей медицинских коллективов.

Заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко подчеркнул, что каждый год участники спартакиады активно демонстрируют свои спортивные способности, достигая высоких результатов.

Реклама

Недавно женская волейбольная команда Егорьевской больницы заняла второе место в соревнованиях, а коллектив сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы успешно выступил в баскетбольном турнире.

«Мы очень гордимся нашими спортсменами, активными членами Профсоюза», — добавил Виталий Еременко.

Впереди всех желающих ждут новые соревнования по различным видам спорта, включая настольный теннис, плавание, легкую атлетику, мини-футбол, гиревой спорт и многие другие дисциплины. К участию приглашаются команды из всех медицинских учреждений Московской области. Информацию о порядке подачи заявок на участие можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».