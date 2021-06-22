Подмосковье представило медицинские разработки на выставке в Дубае

Подмосковные производители прилетели в ОАЭ, чтобы представить свои медицинские разработки на крупной международной выставке. Ее организовали в Дубае. От региона туда отправились шесть компаний.

Она показали протезы нижних конечностей, ортопедическую обувь, средства дезинфекции, материалы для стерилизации, индукционные системы, слуховые аппараты, парфюмерию и косметику.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, производители прибыли на Arab Health при содействии областного Фонда поддержки ВЭД.

Эта выставка — крупнейшая на Ближнем востоке. А в числе всех экспозиций, посвященных здравоохранению, она уже вторая в мире по масштабу.

Подмосковная продукция конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а экспорт региона в первом квартале этого года превысил 1,7 миллиарда долларов Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что экспортный потенциал Московской области продолжает расти.

Выставка проходит с 21 по 24 июня. На стенде от Подмосковья разместили продукцию компаний «Интерсэн-плюс» из Мытищ, «Исток Аудио» из Фрязина, «Технотрейд» из Истры, «Ботильон» из Жуковского, «Метиз Производство» из Щелкова, «Красота и здоровье» из Чехова.