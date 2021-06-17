Шесть подмосковных производителей представили продукцию на международной выставке в Узбекистане

В Узбекистане проходит международная выставка сельскохозяйственных компаний. В ней принимают участие шесть представителей Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участие в выставке AgroWorld Uzbekistan 2021 для подмосковных компаний организовал Фонд поддержки ВЭД Московской области.

Свою продукцию в Ташкент привезли сразу шесть подмосковных компаний. Они сгруппированы на общем стенде региона.

Московскую область представляют две компании из Химок. «Вальцматик Агро Техника» выпускает сельскохозяйственные машины и теплицы, а ООО «Люмен» производит сетное полотно из синтетических волокнистых материалов для сельского хозяйства, строительства и спорта.

Третья компания привезла продукцию из Черноголовки — это производитель машин и оборудования для пищевой промышленности ООО «Королан». Компания «Альбатрос» представляет Пушкино. Производитель представил на стенде свои летательные аппараты и сопутствующее оборудование.

АО «Геомир» из Мытищ презентовала системы параллельного вождения на базе GPS-навигации сельхозтехники. Торфы, торфяные субстраты и торфогрунты представила на выставке красногорская «Русская торфяная компания».

«Фонд поддержки ВЭД Московской области только на этой неделе организовал для подмосковных производителей участие в трех международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге и Ташкенте. Все организационные расходы, в том числе по созданию групповых стендов, фонд взял на себя», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что всего в выставках приняли участие 18 компаний из Подмосковья. У всех появилась возможность реализовать свой экспортный потенциал и найти новых партнеров за границей.