Медицинские маски начали шить на текстильном заводе в Орехово-Зуевском округе

Источник фото: телеканал «360»

«Саму масочку нам готовую предоставляют, а мы только ушки пришиваем, не очень сложно. Педаль нажимаешь, она сама припаивает», — рассказывает оператор швейного оборудования Наталья Губернаторова.

Источник фото: телеканал «360»

Около 80% станков в этом вязальном цеху работают по прямому назначению, 20% сейчас стоят. В этот период еще ни разу не было такого простоя. Все-таки дачный сезон, перчатки на хорошем счету. Основное направление производства — текстильные перчатки, а точнее — полуфабрикат.

«Объемы были где-то 5 миллионов пар в месяц, сейчас они упали. Упали на процентов 30», — говорит учредитель холдинга Сурен Ерицян.

То есть если до пандемии на полных оборотах в сутки шили 200 тысяч пар перчаток, сейчас — меньше 130 тысяч.

Источник фото: телеканал «360»

Предприятие перепрофилировали за несколько недель. Закупили материалы и оборудование. Последнее, кстати — по минимуму. Сотрудников перевели на полуавтомат. По факту, это шаг назад в развитии производства, ведь задействован ручной труд, но в данном случае — это грамотный ход.

«Он идет на пользу, и у нас рабочие места сохранились. И люди не остались без работы, несмотря на то, что приостановился выпуск перчаток. Они постоянно у нас в работе», — рассказала директор завода Ольга Жирякова.

Готовые маски продают в аптеки Подмосковья. У себя в округе — практически в розницу и за половину московской цены, то есть одна маска здесь уходит рублей за 20.

Завод продолжает перепрофилироваться. Скоро привезут аппараты с ультрофиолетом и установят еще пару линий в цеху с масками. Пока производство растет в объемах — как говорится, прямо пропорционально спросу.