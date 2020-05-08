Масочный режим заработает в Подмосковье с 12 мая. Готовы ли аптеки к наплыву покупателей?

С 12 мая масочный режим в Подмосковье станет обязательным. Кто будет обеспечивать защитными средствами регион и хватит ли масок на всех жителей, рассказала «360» директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина.

«При введении масочного режима мы все обязаны надевать защитную маску. Это даже не в целях защиты себя, а, скорее, окружающих. Такая норма появилась вместе с пандемией коронавируса. Поэтому ее нужно соблюдать теперь всегда», — сказала Полетыкина.

Она отметила, что в аптеках и магазинах продается несколько видов. Все они отличаются степенями защиты.

«Самые распространенные — одноразовые, для ежедневного использования и с минимальной защитой. Есть маски медицинские, трехслойные, есть респираторы четвертой степени, но такие средства защиты используются уже непосредственно самими врачами при контакте с больными COVID-19», — подчеркнула глава госучреждения «Мособлмедсервис».

В продаже появились и многоразовые маски — их можно стирать и использовать снова. По словам эксперта, изделие можно сделать дома из обычной марли, свернутой в несколько слоев.

«У нас были уроки труда, и нас учили шить такие маски. Они все равно будут предохранять. Если даже защита не на 100%, она будет на уровне подсознания, человеку будет проще находиться вне своего дома в такой маске», — заявила Полетыкина.

Государственные аптеки Подмосковья готовы к масочному режиму на 100%. В регионе таких — 300. 280 из них находятся на территории поликлиник, 20 — работают круглосуточно и не только для пациентов медучреждений. В этих аптеках сейчас около 500 тысяч изделий. На складе — еще 2,5 миллиона масок.

Накануне введения масочного режима проводится очень большая работа в части государственных аптек. Мы поставляем изделия по мере уходимости ежедневно. Доставка происходит и днем, и ночью. Сейчас видно, как уходимость увеличивается: если в начале мая было 10-15 тысяч масок в сутки, то сегодня — уже 44 тысячи распродано. Это говорит о том, что все готовятся к масочному режиму 12 мая Ирина Полетыкина директор «Мособлмедсервиса».

В государственной аптечной сети самая дешевая маска стоит 15 рублей, за многоразовую нужно заплатить 80 рублей. Помимо государственных, аптеки коммерческие тоже стараются пополнять запасы защитных средств по мере возможности. Сейчас в 50-60% таких аптечных пунктах маски есть.

Наличие защитных средств в «Мособлмедсервисе» контролируют ежедневно. Поэтому с уверенностью можно сказать — масок хватит всем.

«Мы контролируем в режиме онлайн несколько раз в день. Не оставляем аптеки без масок, подвозим по мере необходимости. В праздничные дни режим работы доставки не меняется», — подчеркнула представитель компании.

Не оставят без изделий и сами производители. Сейчас в Подмосковье — около 20 таких предприятий. По мнению Ирины Полетыкиной, их мощности будет достаточно для того, чтобы обеспечить масками население Московской области.

Масочный режим в регионе вводят с 12 мая. Все граждане будут обязаны надевать маски в общественных местах. Как заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев, первое время нарушителей будут предупреждать, а потом за отсутствие изделий начнут штрафовать.