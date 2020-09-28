Медики рассказали о самочувствии пострадавших на предприятии в Ступине

Пострадавшие при обрушении металлического перехода на предприятии в Ступине сейчас лежат в больнице. 18 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказали на сайте администрации Ступина.

На фармацевтическом предприятии в Ступине 27 сентября произошло обрушение моста. 18 пострадавших сейчас находятся в Ступинской окружной больнице.

«Вчера (27 сентября — прим. ред.) в травматологическое отделение поступили 20 человек. Двое от дальнейшего лечения в больнице отказались, несмотря на показания в специализированной помощи», — уточнил заведующий травматологическим отделением Ступинской окружной больницы Заур Сулумов.

Медик пояснил, что у пациентов различные травмы: ушибы и сотрясения. У одного мужчины перелом С2 позвонка, еще у одного обнаружили перелом поясничного позвонка. У нескольких человек диагностировали скелетную травму.

«Троих поступивших на этой неделе мы будем оперировать. Одна пациентка — с оскольчатым переломом дистального метаэпифиза лучевой кости, ее ждет операция», — сказал Заур Сулумов.

Врач отметил, что пациенты в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Никого из них не переводили в реанимацию.

В отделении хирургии и урологии находятся еще по одному пациенту, их состояние стабильное. Девять человек на этой неделе планируют выписать.

На территории фармацевтического предприятия в Ступине 27 сентября обрушился надземный пешеходный переход. Предварительная версия случившегося — перегрузка моста. Это привело к деформированию крепежа.