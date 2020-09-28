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    28 сентября 2020, 09:48

    Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине достигло 54

    Наза Салех Захи

    Количество получивших травмы из-за обрушения надземного перехода в  подмосковном Ступине возросло до 54 человек. При этом 32 пострадавших находятся в больницах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
    Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине достигло 54

    Как сообщил собеседник издания, еще трое обратились за помощью к медикам. В начале госпитализации понадобилась 51 человеку. Все они являются гражданами Киргизии. У двоих из них — российское гражданство. Их доставили в девять больниц.

    На территории фармацевтического предприятия в Ступине 27 сентября обрушился надземный пешеходный переход. Предварительная версия случившегося — перегрузка моста. Это привело к деформированию крепежей.

    Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга и переломы. Компания обещала выплатить своим работникам компенсацию.

    После произошедшего открыто уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью людей. Проверкой по этому делу занимается центральный аппарат Следственного комитета России, уточнил RT.

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