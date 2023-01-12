Подмосковье 12 января 2023, 11:38 Медики областной больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач — 2022»

Читать 360tv в

Четыре специалиста из Раменской областной больницы стали лауреатами премии «Подмосковный врач — 2022» и получили денежное вознаграждение. Среди победителей два акушера-гинеколога, педиатр и кардиолог.

Гинеколог Светлана Боброва согласилась принять участие в конкурсе только после уговоров дочери, и не зря! Медик обошла конкурентов, работающих в профессии более десяти лет и получила звание лучшего врача.

Реклама

«В конкурсном тесте было около 50 вопросов, причем довольно специфических. А еще, я не ожидала, что на испытаниях нужно будет оказать помощь условным больным, например, из сердечной реанимации», — рассказала Светлана.

Реклама

Она — из династии медиков. Мама и тети работали медсестрами. В свободное от работы время любит петь, причем делает это профессионально, ведь за плечами — музыкальная школа.

«С песней по жизни намного легче. На семейных застольях, да и вообще в свободное время я пою, и мне это нравится! Сын и дочь с моей подачи тоже окончили музыкальную школу», — говорит Светлана Боброва.

Фото: ramenskoye.ru

Еще одним лауреатом премии «Подмосковный врач — 2022» из Раменской областной больницы стала акушер-гинеколог Нина Мнацаканян. Она с детства хотела быть медиком, «лечила» кукол и животных. Мама Нины работала гинекологом, поэтому со специализацией долго думать не пришлось. Уже много лет врач помогает женщинам.

Фото: ramenskoye.ru

Двое других победителей — это врач-педиатр участковый Бронницкой городской больницы Ольга Соловьева и кардиолог Татьяна Зотова. Все четверо медиков получат премию по 180 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО. Глава региона побывал в госпитале, где проводят реабилитацию военных и оказывают им психологическую помощь.