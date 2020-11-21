Медики Котельников получили сладкие наборы в благодарность за борьбу с коронавирусом

Депутат Московской областной думы Владимир Жук и молодогвардейцы местного отделения партии «Единая Россия» передали врачам Котельников сладкие наборы с чаем, конфетами и печеньем. Мероприятие прошло в рамках акции «Спасибо врачам».

«Спасибо огромное за то, что вы делаете! Пожалуйста, будьте аккуратны. Мы вас ценим и надеемся на вас», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Владимир Жук отметил, что в Котельниках нет отделения, в которых лежат зараженные коронавирусом. Медики лечат людей с COVID-19 только амбулаторно. Он также добавил, что врачи попросили горожан беречь себя и не забывать надевать защитные маски в общественных местах.

Несколько дней назад губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил щелковских врачей за самоотверженную борьбу с COVID-19. Он вручил шесть наград директору и врачам больницы. Глава региона поблагодарил медиков и отметил, что ситуация с коронавирусом все еще «остается напряженной».