Долг превыше страха. Щелковских врачей наградили за самоотверженную борьбу с COVID-19

Он вручил шесть наград директору и врачам больницы. Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом «остается напряженной». И профессионализм, чуткость медиков — то, что важно каждому пациенту.

Мы гордимся нашими врачами. Нет ни одного человека, который бы не понимал, что такое борьба с ковидом, система здравоохранения и ее важность. Разрешите слова благодарности сказать вам и в вашем лице огромному числу людей в белых халатах Андрей Воробьев.

По словам губернатора, основная задача — обеспечить жителей всем, что необходимо в противостоянии коронавирусу. Для этого развернули 19 тысяч коек. При этом стратегическая задача — не допустить отмены плановой помощи.

«Весной мы не смогли этого сделать. Нам нужно было плановую помощь свернуть на какое-то время. Сейчас обращено внимание на борьбу за каждую жизнь в разных сферах — это и онкология, и родовспоможение, и травмы, и сердце», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что сегодня медики больницы в Щелкове самоотверженно борются за жизни людей с СОVID-19. Сейчас на них ложится максимальная нагрузка: все инфекционные койки заняты.

В Щелковской больнице тоже есть красная зона. И репутация у специалистов, которые работают, высокая, достойная. Я надеюсь, эти времена пройдут и мы сможем общаться без масок Андрей Воробьев.

Отдельно Воробьев отметил, что Подмосковье проводит большую работу по привлечению среднего медицинского персонала.