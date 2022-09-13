Медики из Солнечногорска провели выездной прием в деревне Тараканово | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 18:24 Поделиться Telegram

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Viber Медики из Солнечногорска провели выездной прием в деревне Тараканово

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Сквозь леса и поля врачи Солнечногорской центральной больницы мчат навстречу своим пациентам. К тем, кто живет в отдаленных деревнях и поселках. В этот раз фельдшерско-акушерский пункт приехал в деревню Тараканово.

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«Сначала люди, конечно, боялись. Бывало, что вообще никто не придет. В дальнейшем уже узнали, кто мы и зачем, стали друг другу рассказывать, что поликлиника приедет. Уже без всякой боязни и страха идут к нам», — говорит фельдшер ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Ирина Коваль.

Такая мобильная поликлиника курсирует по округу регулярно — два раза в неделю — на протяжении более трех лет. Для приема у пациента с собой обязательно должны быть паспорт, страховой полис, СНИЛС — это для взрослого. Для ребенка — свидетельство о рождении.

В такой передвижной поликлинике хоть диспансеризацию проходи, хоть от гриппа или коронавируса вакцинируйся. С расписанием последующих точек маршрута можно ознакомиться на сайте больницы.

Современный фельдшерско-акушерский пункт построят и откроют к октябрю в деревне Рахманово в Егорьевске. Это первый в Подмосковье ФАП из модульных блоков, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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