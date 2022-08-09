Современный фельдшерско-акушерский пункт построят в Егорьевске к октябрю и откроют в деревне Рахманово. Это первый в Подмосковье ФАП из модульных блоков, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Фельдшерско-акушерский пункт стал уникальным проектом Подмосковья — его возведут из модульных блоков, на сборку которых уходит всего две-три недели.

Чтобы строить быстро, нужно строить с умом. Один из подрядчиков разработал технологию модульного строительства. Она очень подходит для ФАПов и позволяет сэкономить три-четыре месяца Андрей Воробьев.

Внутри обустроят кабинет фельдшера, двухместную палату, прививочную, процедурную. Установят новые аппараты для гинекологии, ЭКГ, измерения внутриглазного давления и не только.

В ФАПе будут обслуживать 445 жителей деревень Рахманово, Парыкино, Владычино, Сидоровка, среди которых и взрослые, и дети.

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет рассчитан на 36 посещений в смену. Задача — оказание первичной помощи в деревнях и селах.

Новейшие технологии сборки

Промодули из высококачественного железобетона. Их на строительную площадку доставляют уже с чистовой отделкой и оборудованием: сантехникой и светильниками.

«Остается только собрать, как конструктор, подключить сети, поставить мебель, и можно начинать принимать пациентов. В Егорьевске у нас пока первая ласточка по новой технологии», — отметил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что в Подмосковье готовы масштабировать использование таких модулей.

Мы должны были сдать ФАП в декабре, но уже видно, что будет готово раньше — в октябре Андрей Воробьев.

В Подмосковье 479 ФАПов — больше всего в Клину, Коломне, Можайске и Раменском.

Это делает медицинскую помощь пациентам деревень и сел доступнее: им больше не приходится преодолевать долгий путь до крупных больниц в случаях, когда нужны первичные осмотры.