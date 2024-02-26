Подмосковье 26 февраля 2024, 22:27 Медик из Алтайского края Юлия Дроздова переехала работать в Коломну по программе «Земский фельдшер»

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Юлия Дроздова переехала из Алтайского края в поселок Возрождение городского округа Коломна. Благодаря программе «Земский фельдшер» теперь она живет в трехкомнатной квартире в Подмосковье.

Юлия — медик с 16-летним стажем. Она начинала свою карьеру как процедурная медсестра, затем работала акушеркой и в кабинете неотложной помощи.

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К своим обязанностям на новом месте она приступила в январе. Новый фельдшерско-акушерский пункт, где теперь работает Юлия, построили три года назад и оборудовали всем необходимым для оказания медицинской помощи. Она принимает до 15 пациентов в день. Также выезжает на вызовы к больным на дом.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медицинских специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность. С момента запуска в 2012 году более 2000 врачей и фельдшеров присоединились к программе, оказывая помощь жителям деревень и сел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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