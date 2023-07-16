Подмосковье 16 июля 2023, 05:00 Медали «За особые успехи в учении» вручили 40 выпускникам Лобни Церемония вручения золотых медалей «За особые успехи в учении» выпускникам прошла в Лобне Телеканал «360»

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Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» прошла во дворце творчества «Планета талантов» в Лобне. Награду получили 40 выпускников городских учебных заведений.

Им удалось не только закончить школу на пятерки, но и получить высокие баллы по ЕГЭ. На сегодня это самые лучшие, самые активные и позитивные, а также самые успешные выпускники.Сами вчерашние школьники оценивают награду как заслугу за большой труд.

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«Очень труд большой, просто огромный. Когда я узнала то, что я получу медаль, я просто была в шоке: „Боже мой! Это что такое?! Медалька у меня!“ Я была очень рада просто! Просто визжала на всю улицу. Вышла и прокричала: „У меня медаль!“», — поделилась впечатлениями выпускница школы № 6 Анастасия Кухарчук.

Каждый медалист в ближайшее время получит именную стипендию главы городского округа Лобня — 15 тысяч рублей. Больше всего «золотых» выпускников в этом году — в школе № 10.

В советские времена медалисты могли поступить в любой вуз. Сегодня награда дает лишь несколько дополнительных баллов, но и они могут стать решающими. Поэтому выпускникам есть, за что бороться.

«Лобня гордится нашим молодым поколением. Это большая заслуга не только ребят, но и педагогического состава, учителей, а также их родителей. За эти годы дети научились быть ответственными, добиваться поставленных целей», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Он выразил надежду, что медали станут для выпускников талисманами на всю жизнь. Они будут напоминать будущим инженерам, врачам и педагогам, что они талантливы, главное — верить в себя, в свои силы.

Ранее сообщалось, что лучшим выпускникам из Лосино-Петровского торжественно вручили аттестаты особого образца и золотые медали «За особые успехи в учении». Награждение прошло в музее-усадьбе Брюса Якова Вилимовича в Подмосковье.