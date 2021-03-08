Мечту сотрудницы МЧС из Подмосковья исполнили в канун 8 Марта

МЧС России в преддверии Международного женского дня исполнило мечту сотрудницы подмосковного главка ведомства Яны Цень. Девушка давно хотела побывать в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях», где для нее провели экскурсию, сообщили на сайте МЧС.

Яна Цень работает в пожарной службе главка МЧС по Московской области старшим инспектором по кадровой работе. В ее обязанности входит прием и аттестация сотрудников, но помимо этого она занимается просвещением детей о службе в МЧС.

«Я ищу какие-то точки соприкосновения с людьми вне подразделения. Так получилось, что этими точками соприкосновения стали дети. И упор был сделан на детей из неблагополучных семей, на детей, которые не по своей вине оказались в трудной жизненной ситуации», — рассказала Яна Цень.

Девушка влюблена в свою работу и давно мечтала побывать в центре управления. Тем, что она увидела, Яна Цень планирует поделиться с подрастающим поколением. Самое яркое впечатление во время экскурсии на девушку произвела методика прогнозирования пожароопасных ситуаций путем изучения данных из космоса.

Яна Цень поздравила сотрудниц МЧС с 8 Марта и пожелала им вдохновения, сил, терпения и стойкости на нелегкой службе.

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