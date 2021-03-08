Россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию

Военный комиссариат по Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и предложил им необычный подарок — сдать бывших парней в армию. Об этом он сообщил на странице региона в Instagram.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал полковник Хромов.

Многие пользователи одобрили идею. Некоторые даже оставили ссылки на страницы потенциальных призывников. Среди подписчиков были не только девушки, но и юноши.

Кроме того, космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили сегодня женщин с 8 Марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы каждый их день был наполнен радостью и счастьем.

С праздником женщин также поздравил и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, красоту, нежность, безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают.