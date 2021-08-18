Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска

Новую школу для 825 учеников почти достроили в Наро-Фоминске. Готовность уже превысила 95%. Сюда начали завозить мебель. Корпус откроют на улице Калинина.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в ближайшее время приступят к наладке оборудования для столовой.

Работы на завершающем этапе. Ведется сборка мебели, настройка инженерных систем Владимир Локтев.

Школа возвысится на четыре этажа. Ребят ждут просторные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий.

Здесь обустроят актовый зал и два спортивных, библиотеку, а еще кабинеты для кружков и групп продленного дня.

Весь внутренний дворик благоустроят и озеленят. Здесь уже установили игровые и спортивные площадки, сделали места отдыха.