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    18 августа 2021, 15:54

    Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новую школу для 825 учеников почти достроили в Наро-Фоминске. Готовность уже превысила 95%. Сюда начали завозить мебель. Корпус откроют на улице Калинина.

    Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска | Изображение 1

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в ближайшее время приступят к наладке оборудования для столовой.

    Работы на завершающем этапе. Ведется сборка мебели, настройка инженерных систем

    Владимир Локтев.
    Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска | Изображение 2

    Школа возвысится на четыре этажа. Ребят ждут просторные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий.

    Здесь обустроят актовый зал и два спортивных, библиотеку, а еще кабинеты для кружков и групп продленного дня.

    Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска | Изображение 3

    Весь внутренний дворик благоустроят и озеленят. Здесь уже установили игровые и спортивные площадки, сделали места отдыха.