18 августа 2021, 15:54
Мебель начали завозить в новую школу Наро-Фоминска
Новую школу для 825 учеников почти достроили в Наро-Фоминске. Готовность уже превысила 95%. Сюда начали завозить мебель. Корпус откроют на улице Калинина.
Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в ближайшее время приступят к наладке оборудования для столовой.
Работы на завершающем этапе. Ведется сборка мебели, настройка инженерных систем
Владимир Локтев.
Школа возвысится на четыре этажа. Ребят ждут просторные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий.
Здесь обустроят актовый зал и два спортивных, библиотеку, а еще кабинеты для кружков и групп продленного дня.
Весь внутренний дворик благоустроят и озеленят. Здесь уже установили игровые и спортивные площадки, сделали места отдыха.