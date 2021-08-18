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    18 августа 2021, 10:19

    Новую школу почти достроили в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска

    Анастасия Аброськина

    Готовность новой школы на 1,1 тысячи мест достигла 98% в Солнечногорске. Ее строят по президентскому проекту «Образование» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Новую школу почти достроили в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска | Изображение 1

    Школу откроют в микрорайоне Рекинцо-2. Благоустройство во внутреннем дворике вышло на финишную прямую.

    Сегодня на площадке налаживают все инженерные системы. Школу готовят к открытию. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Новую школу почти достроили в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска | Изображение 2

    Помимо просторных кабинетов, предусмотрены актовый и спортивные залы, мастерские

    Минстрой Подмосковья.

    В школе появятся лаборатории, столовая, медиатека. У детей будет доступ к удаленному обучению по спецпрограммам.

    Новую школу почти достроили в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска | Изображение 3

    Во внутреннем дворике обустроят беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, места отдыха. Территорию озеленят и благоустроят.