18 августа 2021, 10:19
Новую школу почти достроили в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска
Готовность новой школы на 1,1 тысячи мест достигла 98% в Солнечногорске. Ее строят по президентскому проекту «Образование» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Школу откроют в микрорайоне Рекинцо-2. Благоустройство во внутреннем дворике вышло на финишную прямую.
Сегодня на площадке налаживают все инженерные системы. Школу готовят к открытию. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Помимо просторных кабинетов, предусмотрены актовый и спортивные залы, мастерские
Минстрой Подмосковья.
В школе появятся лаборатории, столовая, медиатека. У детей будет доступ к удаленному обучению по спецпрограммам.
Во внутреннем дворике обустроят беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, места отдыха. Территорию озеленят и благоустроят.