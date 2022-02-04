Мебель для Совета ветеранов приобрели в Лосино-Петровском

Осенью 2021 года ветераны Лосино-Петровского обратились к депутату Госдумы Александру Толмачеву с просьбой приобрести офисную мебель для их организации. Депутат откликнулся на обращение, в итоге в организации появились новые шкафы и стулья.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы, со своей стороны, проконтролировали исполнение поручений, которые давались Александру Толмачеву. Он обещал Совету ветеранов предоставить мебель, мы предоставили помещение. Эту мебель сегодня собрали и передали нашему Совету ветеранов», — рассказал глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь у Совета ветеранов есть место, где хранить отчеты, архивные документы и фотографии.

Источник фото: телеканал «360»

После вручения мебели ветераны обсудили текущие дела и планы на ближайшее будущее с местными депутатами.