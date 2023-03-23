Комлесхоз проверил готовность Дмитровского округа к пожароопасному сезону

Комитет лесного хозяйства Подмосковья вместе с «Мособллесом» проверили готовность Дмитровского округа к пожароопасному сезону 2023 года. Сотрудники ведомств осмотрели техническое состояние оборудования, укомплектованность противопожарным инвентарем и качество обслуживания спецтехники, которая будет участвовать в тушении пожаров.