23 марта 2023, 16:47
Комлесхоз проверил готовность Дмитровского округа к пожароопасному сезону
Комитет лесного хозяйства Подмосковья вместе с «Мособллесом» проверили готовность Дмитровского округа к пожароопасному сезону 2023 года. Сотрудники ведомств осмотрели техническое состояние оборудования, укомплектованность противопожарным инвентарем и качество обслуживания спецтехники, которая будет участвовать в тушении пожаров.
Также сотрудники комитета осмотрели ЛПС-2 Талдомского — Дмитровского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» и Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Реклама
«От слаженных и четких действий зависит стабильная лесопожарная обстановка на территории земель лесного фонда Московской области», — сообщил директор Дмитровского филиала «Мособллеса» Андрей Купцов.
Реклама
Готовность Дмитровского городского округа подтвердили и сотрудники главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама