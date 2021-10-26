Матвиенко назвала медицину Подмосковья образцом для других регионов

Подмосковная медицина может быть образцом для других регионов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время посещения центра для лечения онкобольных в химкинском Институте ядерной медицины вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Здесь были созданы условия благоприятные. Как мы говорим, деловой инвестиционный климат. И очень благоприятное отношение губернатора, правительства области и чиновников. Это здорово. На самом деле сегодня очень многое зависит от региональных и муниципальных властей. То, как работает подмосковная медицина, может быть образцом для других субъектов России», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что никакая пандемия не отменяет плановое лечение больных, которым необходима неотложная помощь. Матвиенко поблагодарила главу Московской области Андрея Воробьева за то, что он создал в регионе необходимые условия для того, чтобы здесь появился такой центр.

«Московская область вообще отличается благоприятным инвестиционным климатом», — добавила спикер верхней палаты российского парламента. Она отметила, что Институт ядерной медицины в Химках — это место, где используют новейшие технологии и современное оборудование. По ее словам, он открывает огромные возможности для лечения онкологических заболеваний по ОМС.

Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший центр в России и один из крупнейших в Восточной Европе. Его создали как экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он выступает площадкой для международных клинических исследований и проведения образовательных практик.