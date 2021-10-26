Институт ядерной медицины в Химках — место, где используют передовые технологии и лучшее оборудование. Но самое главное, что центр открывает огромные возможности для лечения онкобольных по ОМС. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего визита в клинику вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Она подчеркнула, что этот центр существует не только для людей с большим достатком, он доступен для всех больных.

«Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что центр построили на частные инвестиции. По ее словам, такой подход российского бизнеса можно только приветствовать за активное участие в здравоохранении и социальной сфере.

«Я хочу поблагодарить [академика РАН, заслуженного врача РФ] Григория Ройтберга и [губернатора Подмосковья] Андрея Юрьевича Воробьева за то, что этот проект стал возможным», — добавила Матвиенко.

По ее словам, центр в Химках стал первым подобным в России.

«Это самое последнее слово науки и медицины», — подчеркнула политик.

Губернатор Подмосковья отметил, что лечение онкологических заболеваний требует современной техники.

«Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасенных жизней. Ну, а наша задача — поддерживать, в том числе, частную медицину через ОМС. Сейчас мы разговаривали с пациентами. Они говорят: „Здесь все очень великолепно. Мы не платим ни копейки. Такую возможность нам дает государство“», — сказал Андрей Воробьев.

Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший центр в России и один из крупнейших в Восточной Европе. Его создали как экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он выступает площадкой для международных клинических исследований и проведения образовательных практик.