19 апреля 2024, 14:33
Матвей Рязанцев из Химок стал призером чемпионата России по настольному теннису
Теннисист из Химок выиграл бронзу на чемпионате России
Матвей Рязанцев из училища олимпийского резерва № 3 в Химках выиграл бронзовую медаль на чемпионате России по настольному теннису. Спортсмен выступил в составе сборной Москвы.
Соревнования собрали 70 теннисистов из регионов России и Белоруссии.
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«В училище олимпийского резерва № 3 работают тренеры-профессионалы, которые на ежедневной основе помогают юным теннисистам раскрыть потенциал и приумножить свои навыки. Поздравляю нашего спортсмена с достойным результатом», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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