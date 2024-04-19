Подмосковье 19 апреля 2024, 14:33 Матвей Рязанцев из Химок стал призером чемпионата России по настольному теннису Теннисист из Химок выиграл бронзу на чемпионате России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Матвей Рязанцев из училища олимпийского резерва № 3 в Химках выиграл бронзовую медаль на чемпионате России по настольному теннису. Спортсмен выступил в составе сборной Москвы.

Соревнования собрали 70 теннисистов из регионов России и Белоруссии.

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«В училище олимпийского резерва № 3 работают тренеры-профессионалы, которые на ежедневной основе помогают юным теннисистам раскрыть потенциал и приумножить свои навыки. Поздравляю нашего спортсмена с достойным результатом», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

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