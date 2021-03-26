Матери истощенной девочки из Талдома грозит около 10 лет колонии

Мать шестилетней истощенной девочки, найденной в Талдоме, может получить наказание до 10,5 года колонии. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Владимир Неупокоев.

Адвокат отметил, что женщина, чью дочку раздетой и истощенной нашли в одном из частных домов в Талдоме, где она оставила ее у знакомого, скорее всего, ранее не привлекалась к ответственности, либо ее судимость уже погашена. Максимальный срок наказания для нее в таком случае может составить 10,5 года колонии.

«Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет», — предположил Неупокоев.

Если мать девочки признает свою вину и согласится сотрудничать со следствием, ей могут смягчить наказание.

В управлении СК РФ по Подмосковью ранее сообщили, что в отношении женщины возбудили третье уголовное дело по статье о разжигании ненависти. Следователи изучили ее страницы в соцсетях и заметили, что она публиковала фото и видео с пропагандой нацистской идеологии.