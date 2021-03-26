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    26 марта 2021, 17:33

    Матери истощенной девочки из Талдома грозит около 10 лет колонии

    Александр Блинов

    Мать шестилетней истощенной девочки, найденной в Талдоме, может получить наказание до 10,5 года колонии. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Владимир Неупокоев.

    Матери истощенной девочки из Талдома грозит около 10 лет колонии

    Адвокат отметил, что женщина, чью дочку раздетой и истощенной нашли в одном из частных домов в Талдоме, где она оставила ее у знакомого, скорее всего, ранее не привлекалась к ответственности, либо ее судимость уже погашена. Максимальный срок наказания для нее в таком случае может составить 10,5 года колонии.

    «Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет», — предположил Неупокоев.

    Если мать девочки признает свою вину и согласится сотрудничать со следствием, ей могут смягчить наказание.

    В управлении СК РФ по Подмосковью ранее сообщили, что в отношении женщины возбудили третье уголовное дело по статье о разжигании ненависти. Следователи изучили ее страницы в соцсетях и заметили, что она публиковала фото и видео с пропагандой нацистской идеологии.