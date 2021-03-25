Еще одно дело об истощенной девочке из Талдома передали в СК

Прокуратура передала в СК уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, которого несколько дней назад нашли в Талдоме. Шестилетнюю девочку без одежды обнаружили в антисанитарных условиях среди своры кошек.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

«Талдомский городской прокурор принял решение об изъятии из производства ОД УМВД России по Талдомскому району уголовного дела, возбужденного органом дознания по ст. 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней девочки на территории городского округа Талдом», — сказала она журналистам. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Григорьева уточнила, что новое уголовное дело передали в СК для соединения с делом, которое ранее возбудили по факту истязания малолетней девочки. Кроме нее в квартире нашли ее 12-летнюю сестру.

Ранее столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. рассказала, что сейчас найденные в квартире дети проходят необходимые медицинские процедуры. Когда появится возможность, их отправят в Москву — в медучреждение, или в учреждение соцзащиты, все зависит от их состояния здоровья.

Сейчас также ведется поиск родственников девочек. Если их обнаружат, и они захотят забрать детей себе, будет решаться вопрос о родственной опеке. Ярославская подчеркнула, что это лучший вариант из всех возможных.