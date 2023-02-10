Подмосковье 10 февраля 2023, 16:46 Матчи студенческой хоккейной лиги Подмосковья пройдут 11 и 12 февраля

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Десятый тур студенческой хоккейной лиги Московской области пройдет 11 и 12 февраля. На льду встретятся команды из Чехова, Красногорска, Мытищ и Балашихи — об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

В первой игре встретятся лидер чемпионата «Чехов» и хозяева площадки из Красногорска. Матч пройдет в субботу, 11 февраля. Начало в 21:00.

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Еще три встречи пройдут в воскресенье, 12 февраля. В 12:00 на открытой ледовой коробке у ДК «Яуза» в Мытищах сыграют местные и гости из Балашихи. В 14:00 в ДС «Багратион» пройдет встреча соседей по турнирной таблице — «Можайска» и «Подольска».

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Закрывать тур будет игра между хоккеистами из Лобни и Электростали. Начало встречи в 19:30.

В 2022 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Глава региона убежден, что хоккей для России — это особый вид спорта.