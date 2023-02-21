Подмосковье 21 февраля 2023, 19:06 Матч студенческой хоккейной лиги завершился победой хозяев льда в Мытищах

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Третий матч 11-й студенческой хоккейной лиги Подмосковья был сыгран в Мытищах и принес победные очки команде хозяев. Об этом рассказали в региональном Минспорте.

Три матча из запланированных четырех уже завершились. Матч между лидером чемпионата «Чеховом» и «Электросталью» был перенесен.

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В первой игре тура на лед вышли «Лобня» и «Можайск». Лобненцы принимали на своем льду одного из главных преследователей «Чехова». Два периода были относительно равными, но в третьем «Лобня» уступила со счетом 5:11.

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Красногорцы принимали команду из «Балашихи», которую вывел новый главный тренер Дмитрий Вирясов. В счете вели гости, но в заключительной двадцатиминутке хозяева перехватили инициативу и забросили в ворота соперника целых шесть шайб. Как итог — 8:4 в пользу «Красногорска».

В воскресенье встретились команды из Мытищ и Подольска. Хозяева вели по ходу матча со счетом 5:0, после чего гости решили сняться с матча. Как итог — техническое поражение «Подольска» и три очка в копилку «Мытищ».

Лучшими игроками 11-го тура стали Илья Гусаков (Можайск), Александр Цыплин (Лобня), Михаил Светиков (Красногорск) и Виктор Тарасов (Балашиха).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев убежден, что хоккей для России — это особый вид спорта.