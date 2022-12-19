Подмосковье 19 декабря 2022, 20:20 Мать офицера из Солнечногорска рассказала о полученных выплатах за участие в СВО Жительница Солнечногорска рассказала о выплатах за отправившегося в зону СВО сына-офицера

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Старший сын жительницы Солнечногорского городского округа Надежды Викторовны Сергей с октября принимает участие в боях в зоне специальной военной операции. Положенные семье президентские и региональные выплаты на счет матери пришли, когда он еще находился в поезде. Об этом Надежда Викторовна рассказала в беседе с «360».

Женщина подчеркнула, что у Сергея профессиональное военное образование. В кадетском корпусе он стал командиром взвода, а потом отправился служить в Росгвардию. Повестку по мобилизации офицер получил осенью.

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«Они отправлялись на боевое слаживание с зону спецоперации 10 октября, и еще пока они были в поезде, пришли выплаты. Проблем не было ни с задержкой, ни с чем. Все пришло своевременно», — заявила Надежда Викторовна.

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Дома в Солнечногорске с мамой остался младший брат Сергея, который регулярно пишет ему письма, чтобы боец получил частичку из родного дома.

Кроме выплат, отличившиеся в ходе специальной военной операции бойцы смогут бесплатно получать землю в Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Дал команду профильному заму разработать порядок, правила и условия предоставления таких участков, проработать с главами муниципалитетов, при необходимости и с Мособлдумой принятие соответствующих законодательных актов», — заявил он.

В Московской области уже действуют меры поддержки для семей военнослужащих. Они распространяются как на кадровых военных, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на поехавших в зону специальной военной операции добровольцев. Их дети получают бесплатное питание в школах и приоритет при устройстве в детский сад. Также в каждом муниципалитете работают штабы поддержки для семей мобилизованных.