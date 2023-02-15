Подмосковье 15 февраля 2023, 11:37 Мать бойца СВО провела мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей в Волоколамске

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Мать бойца СВО из Шаховской провела мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей вместе с волонтерами в Волоколамске. Его посетили участники «Активного долголетия» и другие добровольцы.

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Сын Натальи Виноградовой был мобилизован в прошлом году. Женщина решила помочь бойцам и занялась изготовлением окопных свечей. Ими солдаты грелись в заброшенных деревнях, где не было отопления. Спустя несколько месяцев Наталья научилась делать маскировочные сети. К ней присоединились и другие члены семьи. Вместе они сделали около 70 штук, а в ближайшее время будут готовые еще 16.

«С семьей научились и стали делать маскировочные сети. А сын, когда приехал в увольнение на Новый год, увидел, что я вяжу маскировочную сеть. Сказал, что, когда вернется с победой, начнет тоже волонтерством заниматься», — поделилась женщина.

Советы по изготовлению сетей слушали более 20 человек. Они узнали о видах тканей, ширине необходимых полосок, вариантах вязания и удобных позах для работы.

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