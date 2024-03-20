Подмосковье 20 марта 2024, 11:41 Мастер-классы и лекции проведут на празднике «День гжели» в Раменском 23 марта Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздник «День гжели» проведут в городском парке в Раменском 23 марта. Он направлен на популяризацию народного промысла в качестве культурного кода округа.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей проведут мастер-классы по росписи сувениров, лекцию об истории гжели, а также анимационную программу.

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В парке также будет работать выездная экспозиция историко-художественного музея и центральной детской библиотеки.

Посетители смогут приобрести изделия ручной работы на ярмарке и стать зрителями концерта.

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