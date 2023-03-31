Подмосковье 31 марта 2023, 13:09 Мастер-классы и лекции по сохранению природы прошли в парках Подмосковья в честь Дня защиты Земли Министерство культуры и туризма Московской области

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Тематические мероприятия в честь Дня защиты Земли прошли 30 марта почти в 60 парках Подмосковья. Свыше 2,5 тысячи посетителей стали участниками лекций, мастер-классов и викторин, направленных на сохранение природы.

Для жителей и гостей Московской области провели экологические экскурсии на территории парков, флешмоб «Земля — наш общий дом», лекции «Как я защищаю нашу Землю» и «Зачем гасить свет?», а также вечернюю беседу о фотографии с профессионалом.

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Посетители также приняли участие в конкурсе плакатов на тему «Экология» и квесте «Загадки природы».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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