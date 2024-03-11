Подмосковье 11 марта 2024, 17:08 Мастер-класс по приготовлению блинов прошел в школе №26 в Балашихе Телеканал «360»

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Губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья. В рамках акции ученики школы № 26 в Балашихе научились печь блины. Помогали ребятам их классные руководители.

Блинами школьники угостили участников клуба «Активное долголетие». Благодаря акции «Неделя добрых дел» у ребят впереди еще много других активностей.

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«Мы уже давно делаем свечи, плетем сети, пишем письма собираем гуманитарную помощь. Периодически бойцы присылают нам благодарность, поздравления», — сказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 26 имени Героя России Никишина Татьяна Носовская.

На этой неделе дети также займутся росписью пряников, напишут письма и сплетут маскировочные сети для бойцов специальной военной операции.

«В последнее время все больше отмечаем важность и силу единства и то, как мы все сплотились, приближая победу. Важное место в этой работе занимает патриотическое воспитание наших детей. Сами школьники одними из первых вышли с инициативой собирать гуманитарную помощь для жителей новых территорий и запустили акцию „Доброе дело“», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Акция проходит с 11 по 15 марта, к проекту присоединились 40 школ округа.

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