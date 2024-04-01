Подмосковье 01 апреля 2024, 16:23 Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для молодогвардейцев прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. Его провели представители местного отделения «Красного креста».

Участники мастер-класса познакомились с теорией оказания первой помощи, а после проверили свои знания на практике.

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«Для того, чтобы уметь провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение и перебинтовать рану, нужно обязательно практиковаться под руководством профессионалов. Пройти обучение первой помощи — это реальный шанс когда-нибудь спасти жизнь человеку», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Занятие провели в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Этот проект призван повысить качество и доступность медицинской помощи, а также мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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