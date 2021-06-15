В Подмосковье запретили проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Мера будет действовать до 15 июля. Такое распоряжение дал губернатор области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами.

«В течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают. Экономика работает. Вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно», — отметил Воробьев.

Он добавил, что служба скорой помощи в регионе работает достаточно напряженно. Количество вызовов в сутки снова достигло 12 тысяч. Нагрузка на медиков сейчас очень заметная.

«Что важно, если раньше мы говорили, что в зоне риска люди старшего возраста, то сейчас все больше болеют молодых и болеют тяжело: 60% заболевших и 33% госпитализированных — это те, кому, кому еще нет и 50 лет», — сказал Воробьев.

Поэтому сейчас у властей задача — сдержать рост заболеваемости.

«Мы должны привести в готовность все мощности. Все, что касается лекарств, СИЗов. Запасы у нас есть. Но глав на местах, где работают госпитали, прошу, как и прежде, оказывать поддержку, взаимодействие с главными врачами», — поручил глава региона.

Он напомнил, что с 13 по 20 июня в магазинах, аптеках, транспорте, такси нужно будет находиться только в маске. Защитное средство также нужно носить, находясь на рабочем месте. Исключение составляют те, кто переболел или сделал прививку.

Губернатор подчеркнул, что главы, отраслевики и предприятия должны говорить и проводить вакцинацию от коронавируса.

«Мы видим, что те, кто привит, или в легкой форме переносят заболевание, или не болеют вообще. Сегодня в Подмосковье вакцинированы порядка 30%. Это 1 150 000 — 1 200 000 вакцин мы уже поставили. Эту работу нужно продолжать». — добавил Воробьев.

Глава области обратил внимание, что власти включили разные системы мотивации. При этом он отметил, что самая главная из них, по его мнению, — это сохранение жизни.

«Вместе с тем мы предусмотрели даже розыгрыш квартиры для того, чтобы простимулировать, подстегнуть интерес к вакцинации», — сказал Воробьев.

Разыгрываемая квартира — трешка площадью 74,9 «квадрата» в Серпуховском ЖК «Новая Пролетарка». Для участия в розыгрыше укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области.