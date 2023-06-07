Подмосковье 07 июня 2023, 11:35 Масштабный проект модернизации теплосетей в Подольске завершится летом

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Модернизированная котельная на улице 50-летия ВЛКСМ в Подольске начнет обслуживать более 14 тысяч человек в новом отопительном сезоне. Жители будут получать горячую воду и тепло без перебоев.

Администрация Подольска инициировала масштабный проект по модернизации теплосетей городского округа. Сейчас более 100 домов и 20 социальных объектов в центральной части города отапливаются от котельных, на которых используется морально устаревшее оборудование. Рассматривались варианты строительства новых объектов, но помехой стала плотная застройка. Подходящего участка не нашлось, поэтому глава округа Дмитрий Жариков поручил переключить всех абонентов на другую, мощную котельную на улице 50-летия ВЛКСМ. Перед этим объект модернизируют и добавят еще один котел.

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«Сейчас идет подготовка к запуску котла № 4. Это установка горелок, монтаж аппаратуры безопасности, дымоходного оборудования, и так далее», — говорит генеральный директор АО «ПТЭК» Юрий Лавокин.

В начале июня рабочие начали прокладывать новые тепловые сети. Их протяженность составит более 2,5 тысячи километров.

«Все мероприятия по прокладке теплотрассы и врезке в существующие сети мы уже начали. Планируем выполнить работы до сентября», — отметил заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев.

Более 14 тысяч жителей смогут оценить результаты модернизации в предстоящем отопительном сезоне. Горячая вода и тепло будут поступать без перебоев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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