Подмосковье 12 мая 2023, 14:28 Масштабная модернизация уличного освещения начнется в Химках в 2023 году

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Уличное освещения модернизируют в Химках. Работы начнутся во втором квартале этого года и завершатся весной 2024 года.

В округе установят около 18 тысяч энергоэффективных светильников и обновят свыше 12 тысяч опор. Также проложат новые линии освещения и обустроят более 260 пунктов питания. Работы по обновлению городского освещения будет вести группа компаний «Светогор».

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«Будет создан единый центр управления светом, который позволит фактически в онлайн-режиме мониторить состояние каждого светильника в городе и оперативно реагировать на отключения или перегорания», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего на реализацию масштабного проекта направят около 600 миллионов рублей, 500 из них — средства инфраструктурных облигаций «Дом.РФ». Эти облигации можно направлять на создание инфраструктуры для жилищного строительства и развития агломераций.

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